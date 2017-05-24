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Новый планшет iPad Pro, вопреки ожиданиям, не будет безрамочным
Инсайдер под ником @VenyaGeskin1, который часто первым публикует достоверную информацию о продукции Apple, выложил на своей страничке в Twitter изображения грядущего планшета iPad Pro с диагональю дисплея 10,5 дюйма.
Он утверждает, что трехмерная модель является на 100% достоверной, именно такую модель используют производители чехлов для нового планшета. Инсайдер добавляет, что планшет уже запущен в массовое производство.
Ранее опубликованные сведения указывали на то, что новый планшет iPad Pro получит безрамочный дизайн, однако инсайдер пишет, что по бокам ширина рамок дисплея составит целых 7 мм, а над и под дисплеем — 19 мм. Кнопка Home останется на своем месте.
Новый планшет получит целых три микрофона, включая два на верхней панели и один на задней. Также будет сохранен разъем 3,5 мм для подключения наушников.
Предположительно, анонс новых iPad Pro с диагональю дисплея 10,5 и 12,9 дюйма состоится в июне на Worldwide Developers Conference 2017.
Источник: @VenyaGeskin1
12:54 24.05.2017 Jin
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