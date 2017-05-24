iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 24 24 мая 2017

Новый планшет iPad Pro, вопреки ожиданиям, не будет безрамочным

Инсайдер под ником @VenyaGeskin1, который часто первым публикует достоверную информацию о продукции Apple, выложил на своей страничке в Twitter изображения грядущего планшета iPad Pro с диагональю дисплея 10,5 дюйма.

Он утверждает, что трехмерная модель является на 100% достоверной, именно такую модель используют производители чехлов для нового планшета. Инсайдер добавляет, что планшет уже запущен в массовое производство.

Новый планшет iPad Pro, вопреки ожиданиям, не будет безрамочным

Ранее опубликованные сведения указывали на то, что новый планшет iPad Pro получит безрамочный дизайн, однако инсайдер пишет, что по бокам ширина рамок дисплея составит целых 7 мм, а над и под дисплеем — 19 мм. Кнопка Home останется на своем месте.

Новый планшет iPad Pro, вопреки ожиданиям, не будет безрамочным

Новый планшет получит целых три микрофона, включая два на верхней панели и один на задней. Также будет сохранен разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Новый планшет iPad Pro, вопреки ожиданиям, не будет безрамочным

Предположительно, анонс новых iPad Pro с диагональю дисплея 10,5 и 12,9 дюйма состоится в июне на Worldwide Developers Conference 2017.

Источник: @VenyaGeskin1

12:54 24.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


ОПРОС Micromax

С какой периодичностью вы меняете смартфоны?
Подробная информация о викторине
Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.