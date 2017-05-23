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Phison все еще надеется стать стратегическим партнером Toshiba
Компания Phison Electronics не отказалась от плана стать стратегическим партнером Toshiba. Первоначально она планировала инвестировать 500 млн долларов в полупроводниковое производство Toshiba, выпускающее микросхемы памяти. Но реализацию этого плана пришлось отложить, поскольку Toshiba решила увеличить часть указанного производства, выставляемую на продажу. Об этом сообщили источник, ссылаясь на слова председателя Phison.
Сумма в размере 500 млн долларов была обозначена с учетом того, что Toshiba планировала продать лишь 20% предприятия. В связи с изменением планов производителя флэш-памяти в компании Phison пока решили занять выжидательную позицию.
Phison вернется к рассмотрению вопроса об инвестициях в полупроводниковое производство Toshiba, когда оно станет отдельным предприятием.
Напомним, совет директоров Toshiba одобрил план выделения производства микросхем в самостоятельное предприятие с последующей продажей его части еще в январе. Однако эти действия вызвали протест компании Western Digital, с покупкой SanDisk ставшей участником совместного предприятия с участием Toshiba, выпускающего флэш-память. На прошлой неделе компания Western Digital обратилась в арбитражный суд, рассчитывая воспрепятствовать продаже без ее согласия.
Источник: Digitimes
11:57 23.05.2017 Accent
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