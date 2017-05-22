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Верховный суд США принял решение, которое усложнит жизнь «патентных троллей»
Верховный суд США сегодня принял решение, которое, как ожидается, усложнит жизнь «патентных троллей». Согласно этому решению, патентные иски могут быть поданы только в той юрисдикции, где зарегистрирован ответчик.
Сейчас большинство патентных исков в США подается в окружном суде восточного округа штата Техас. Считается, что этот суд охотнее поддерживает позицию истца в таких исках. По некоторым данным, в указанный суд направляется 40% всех патентных исков, 90% из которых подают «патентные тролли».
В то же время, штат Техас в буквальном смысле далек от мест, где сосредоточены компании отрасли высоких технологий, обычно выступающие мишенями «патентных троллей».
По мнению источника, ограничение, введенное Верховным судом, уменьшит шансы истцов на положительный исход, поскольку теперь иски будут рассматривать более компетентные суды, знакомые со спецификой отрасли.
Источник: Reuters
22:31 22.05.2017 Accent
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