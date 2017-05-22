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Facebook переносит запуск собственных шоу минимум на конец лета
В начале месяца стало известно, что Facebook может запустить два десятка разнообразных шоу уже в июне. Как сообщалось, социальную сеть изначально интересовали различные форматы, начиная с коротких программ, рассчитанных на подростков, и заканчивая крупнобюджетными проектами.
Однако в процессе освоения новых сегментов нередко случаются какие-то проблемы и казусы. Источник сообщает, что сейчас Facebook сдвинула дату запуска собственных шоу как минимум на конец лета.
Изначально компания собиралась выйти на данный рынок в апреле, затем сроки были сдвинуты на июнь, однако теперь говорится о конце июля либо начале августа. Естественно, снова без каких бы то ни было гарантий того, что запуск опять не перенесут.
К сожалению, информации о том, что является причиной задержки, нет. Вероятнее всего, это какие-то производственные проблемы. Во-первых, Facebook никогда ранее не занималась этим, во-вторых, масштабы достаточно велики, так как компания хочет запустить сразу множество разнокалиберных передач.
Напомним, Apple, по слухам, также работает над собственными шоу. Более того, некоторые считают, что купертинский гигант в итоге может попросту купить сервис Netflix.
Источник: ReCode
21:38 22.05.2017 MPAK
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