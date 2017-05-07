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Компания Tesla названа в числе потенциальных покупок Apple
Эксперты Citigroup составили список компаний, которые они считают потенциальными объектами для приобретения компанией Apple. Список включает компании Activision Blizzard, Electronic Arts, Hulu, Netflix, Take Two Interactive Software, Tesla и Walt Disney.
Покупка рассматривается как практическое применение гигантских запасов денежных средств, накопленных Apple. В распоряжении производителя смартфонов iPhone сейчас находится более 250 млрд долларов.
Более 90% этой суммы находится за пределами США. С учетом однократно взимаемого налога на средства, возвращаемые в США, который составляет 10%, Apple сможет выделить на поглощения и выкуп акций до 220 млрд долларов.
Источник уточняет, что вышеупомянутая ставка 10% значится в новом законопроекте, который пока не обрел статус закона. Сейчас действует ставка 35%.
Источник: Reuters
11:17 07.05.2017 Accent
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