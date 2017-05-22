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Научно-исследовательский центр CSNE разработает мозговой имплантат на основе архитектуры ARM
Компания ARM объявила о подписании соглашения с научно-исследовательским центром Center for Sensorimotor Neural Engineering (CSNE), специализирующемся на сенсомоторной нейронной инженерии. Согласно этому соглашению, CSNE разработает уникальную однокристальную систему, способную выступать в роли мозгового имплантата для двунаправленных интерфейсов «мозг-компьютер», нацеленных на решение нейродегенеративных расстройств.
Компания утверждает, что мозговые имплантаты позволят учёным и медикам бороться даже со сложными заболеваниями вроде болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и даже с параличом.
Подобные микросхемы должны быть очень маленькими, очень энергоэффективными и иметь достаточную производительность. ARM считает, что её процессорное ядро Cortex-M0 отлично подойдёт для создания таких решений.
Конечно, пока никакой конкретной информации ARM не предоставила, так как необходимые однокристальные системы ещё даже не спроектированы.
Источник: ARM
14:44 22.05.2017 MPAK
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