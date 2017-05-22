iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 22 22 мая 2017

Научно-исследовательский центр CSNE разработает мозговой имплантат на основе архитектуры ARM

Компания ARM объявила о подписании соглашения с научно-исследовательским центром Center for Sensorimotor Neural Engineering (CSNE), специализирующемся на сенсомоторной нейронной инженерии. Согласно этому соглашению, CSNE разработает уникальную однокристальную систему, способную выступать в роли мозгового имплантата для двунаправленных интерфейсов «мозг-компьютер», нацеленных на решение нейродегенеративных расстройств.

Компания утверждает, что мозговые имплантаты позволят учёным и медикам бороться даже со сложными заболеваниями вроде болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и даже с параличом.

Процессорное ядро Cortex-M0 станет основой для мозговых имплантатов

Подобные микросхемы должны быть очень маленькими, очень энергоэффективными и иметь достаточную производительность. ARM считает, что её процессорное ядро Cortex-M0 отлично подойдёт для создания таких решений.

Конечно, пока никакой конкретной информации ARM не предоставила, так как необходимые однокристальные системы ещё даже не спроектированы.

Источник: ARM

  • Теги:
14:44 22.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.