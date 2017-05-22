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Рынок ноутбуков вырос в годовом выражении на 6,1%
Аналитики TrendForce утверждают, что в первом квартале текущего года на рынок было поставлено 37,81 млн ноутбуков, что соответствует снижению на 15,6% в квартальном выражении. Но в годовом — это рост на 6,1%. Более того, в текущем квартале также ожидается рост на 1-3% в годовом выражении.
Лидером рынка оказалась компания HP, которая смогла нарастить поставки на внушительные 18,9%. В итоге производитель реализовал 8,62 млн мобильных ПК. Lenovo сохранила второе место, которое занимает четвёртый квартал подряд. Китайская компания продала 8 млн устройств, нарастив показатель на 1,6%. Dell замыкает тройку лидеров с 5,4 млн проданных ноутбуков, что на 18,7% меньше, чем годом ранее.
Также можно отметить Apple, которая заняла пятое место, сумев реализовать 3,4 млн ноутбуков, что на 15,4% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Источник: TrendForce
14:57 22.05.2017 MPAK
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