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У побережья Великобритании заработали самые мощные в мире ветряные электрогенераторы
Недавно у побережья Великобритании заработали самые мощные в мире ветряные электрогенераторы. Ливерпульский залив был выбран для размещения 32 гигантских конструкций датской компанией Dong Energy.
На каждой опоре высотой 195 метров находится генератор мощностью 8 МВт, приводимый в движение лопастями длиной 80 м. По словам Dong Energy, вырабатываемого за один оборот лопастей электричества одному дому хватило бы на 29 часов.
Компания Dong Energy строит ветряные электростанции в Великобритании из-за субсидий и привлекательных законов. Что касается размеров, несколько больших генераторов оказываются в постройке и эксплуатации дешевле большего числа маленьких.
Источник: Engadget
15:07 21.05.2017 Accent
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