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У побережья Великобритании заработали самые мощные в мире ветряные электрогенераторы

Недавно у побережья Великобритании заработали самые мощные в мире ветряные электрогенераторы. Ливерпульский залив был выбран для размещения 32 гигантских конструкций датской компанией Dong Energy.

Вырабатываемого за один оборот лопастей электричества одному дому хватило бы на 29 часов

На каждой опоре высотой 195 метров находится генератор мощностью 8 МВт, приводимый в движение лопастями длиной 80 м. По словам Dong Energy, вырабатываемого за один оборот лопастей электричества одному дому хватило бы на 29 часов.

Компания Dong Energy строит ветряные электростанции в Великобритании из-за субсидий и привлекательных законов. Что касается размеров, несколько больших генераторов оказываются в постройке и эксплуатации дешевле большего числа маленьких.

Источник: Engadget
15:07 21.05.2017
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