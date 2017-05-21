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Главная » Новости » 2017 » 05 » 21 21 мая 2017

3D-принтер ClayXYZ предназначен для изготовления изделий из глины

В большинстве недорогих настольных 3D-принтеров, построенных на принципе послойного наплавления, в качестве расходного материала используются термопластичные полимеры. Устройство, показанное на иллюстрации, изготавливает трехмерные объекты... из глины.

К достоинствам печати глиной отнесена экологическая чистота этого материала

Средства на выпуск 3D-принтера ClayXYZ его создатели сейчас собирают с помощью сайта KickStarter. Собирают, надо, сказать весьма успешно: при заявленной цели $10 000 уже собрано более $60 000, а до окончания кампании есть еще 48 дней.

К достоинствам печати глиной отнесена экологическая чистота этого материала

За $349 можно заказать экструдер, рассчитанный на установку в существующий 3D-принтер. Комплект из принтера, экструдера, двух туб с глиной и инструментов оценен в $749.

К достоинствам печати глиной отнесена экологическая чистота этого материала

Рабочая область ClayXYZ равна 210 х 200 х 180 мм. Габариты принтера — 370 х 396 х 517 мм, масса — 18 кг. Точность, с которой формируются слои, составляет 0,2-0,8 мм. Сказываются особенности материала, поскольку точность позиционирования механики по горизонтали равна 15 мкм, по вертикали — 5 мкм.

К достоинствам печати глиной отнесена экологическая чистота этого материала

К достоинствам печати глиной отнесена экологическая чистота этого материала и тот факт, что при желании его можно использовать повторно.

Источник: KickStarter
14:20 21.05.2017
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