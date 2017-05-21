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Imagination Technologies продает подразделение IMGworks

Британская компания Sondrel, созданная в 2002 году и занимающая проектирование микросхем, на этой неделе сообщила о подписании соглашения с Imagination Technologies. По условиям соглашения Sondrel купит подразделение Imagination Technologies, которое называется IMGworks. Подразделение IMGworks специализируется на проектировании SoC и услугах интеграции программного обеспечения.

Сумма сделки не разглашается

По словам Sondrel, покупка позволит усилить собственное подразделение Design and Verification, сформированное в 2015 году и специализирующееся на решениях для обработки изображений. Это утверждение основано на том, что специалисты IMGworks имеют богатый опыт в этой области и в проектировании GPU и видеопроцессоров.

Сумма сделки не разглашается.

Несколько ранее стало известною, что Imagination Technologies продаст часть бизнеса, чтобы сохранить компанию после разрыва отношений с Apple. Тогда речь шла о подразделении Enigma, которое занимается лицензированием интеллектуальной собственности компании, связанной с интернетом вещей, а также о подразделении, связанном с решениями на архитектуре MIPS.

Источник: Sondrel
13:53 21.05.2017
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