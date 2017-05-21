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Через два года аэропорт Лондон-Сити получит цифровой командно-диспетчерский пункт, расположенный в 110 км от взлетно-посадочных полосСейчас в указанном аэропорту идет реконструкция и расширение, на что выделено 455 млн долларов
Характерным элементом любого аэропорта является командно-диспетчерский пункт (КДП), в котором расположены рабочие места диспетчеров. Обычно он расположен с таким расчетом, чтобы обеспечивать хороший обзор летного поля, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок. Однако с появлением компьютеров, электронных средств видеонаблюдения и связи такое расположение перестало быть обязательным. По сообщению источника, через два года аэропорт Лондон-Сити получит цифровой командно-диспетчерский пункт, расположенный в 110 км от взлетно-посадочных полос.
Персонал КДП будет наблюдать за происходящим в аэропорту на экранах с помощью камер кругового обзора с 30-кратным зумом. Они обеспечат видимость на протяжении всего поля длиной 1,5 км.
Сейчас в указанном аэропорту идет реконструкция и расширение, на что выделено 455 млн долларов. Строительство нового здания КДП начнется в этом году и закончится в следующем году, после чего в течение года будет проведена пробная эксплуатация. Предполагается, что новое оборудование сможет поддерживать работу аэропорта в ближайшие три десятка лет.
Источник: Reuters
16:58 21.05.2017 Accent
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