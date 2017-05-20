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Обязательная регистрация дронов в США отменена судом
В конце 2015 года в США была введена обязательная регистрация дронов. Поскольку нарушителям нового закона грозил штраф до 250 000 долларов, всего за два дня с момента начала регистрации, которая первое время была бесплатной, было зарегистрировано более 45 000 владельцев дронов. По состоянию на март текущего года число регистраций перевалило за 770 000.
Однако требование регистрироваться не всем пришлось по вкусу. Энтузиаст авиамоделизма Джон Тейлор (John Taylor) в январе 2016 года подал на агентство FAA, занимающееся регистрацией, в суд. Согласно недавнему решению суда, дроны являются авиамоделями, и требование их регистрации является незаконным, поскольку противоречит ранее принятому закону.
Сейчас обязательная регистрация отменена, но FAA может подать апелляцию, так что решение суда не является окончательным. Впрочем, возможно, что агентство не будет этого делать, поскольку действие закона, который освобождает от регистрации модели, и так истекает в конце 2017 года.
Источник: Engadget
22:57 20.05.2017 Accent
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