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Новые владельцы электромобилей Tesla тоже смогут заряжать их на станциях Supercharger бесплатно
Осенью прошлого года стало известно, что Tesla собирается изменить правила бесплатной зарядки своих электромобилей на станциях Supercharger. Планируя купить электромобиль Tesla после 1 января 2017, его владелец должен был готовиться к тому, что ему придется платить за зарядку на Supercharger. Позже срок был перенесен с 1 января на 15, и стали известны расценки.
Согласно новым сведениям, производитель решил немного сдать назад. Все владельцы электромобилей Tesla, вне зависимости от даты покупки, смогут и дальше заряжать их на станциях Supercharger бесплатно. Более того, это право сохраняется при покупке в будущем модели Model S или Model X.
Кроме того, неограниченной бесплатной зарядкой смогут пользоваться и те, кто еще только собирается купить электромобиль. Это право они получат, если купят Model S и Model X по рекомендации другого владельца электромобиля Tesla. Один владелец электромобиля Tesla может выдать до пяти рекомендаций, дающих право на бесплатное электричество. Кроме того, покупка по рекомендации предусматривает предоставление скидки на электромобиль в размере $1000.
Источник: Engadget
23:28 20.05.2017 Accent
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