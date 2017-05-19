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Рынок планшетов по итогам текущего квартала уменьшится на 13,7%

Согласно прогнозам аналитиков Digitimes Research, по итогам текущего квартала в мире будет реализовано около 35,08 млн планшетов. Это будет соответствовать спаду на 5,7% в квартальном выражении и на 13,7% — в годовом.

Apple останется лидером, захватив долю в 25,4%. На втором месте разместится Samsung с долей в 15,1%, а почётное третье место будет за Amazon, которая сможет занять 7,4%. Далее разместятся Huawei (6,6%), Lenovo (6,6%), Asus (3,3%), TCL (1,7%), Microsoft (1,5%) и Acer (1,3%). В сумме все бренды (кроме Apple) займут 47,3% рынка планшетов, а ещё 27,3% придётся на производителей безымянной продукции (White Box).

В текущем квартале будет продано 35 млн планшетов

Вместе производители, работающие на условиях OEM и ODM, поставят на рынок 11,5 млн планшетов, что на 16,1% меньше, чем годом ранее. На долю Foxconn придётся 73,1% этого объёма. Compal Electronics, Pegatron, Quanta Computer и Inventec займут соответственно 11,4%, 8,1%, 4,7% и 1,8%.

Источник: DigiTimes

08:00 20.05.2017
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