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BlackBerry работает с автопроизводителями над системами безопасности автомобильного ПО
Компания BlackBerry уже очень давно имеет непосредственное отношение к автомобильному рынку. Ей принадлежит программная платформа QNX, на основе которой многие автопроизводители разрабатывали и разрабатывают ПО для автомобильных информационно-развлекательных систем.
Как сообщает источник, BlackBerry сотрудничает как минимум с двумя автопроизводителями, работая над специализированными автомобильными системами безопасности. Речь, конечно, не о пассивной или активной безопасности самого транспортного средства, а о безопасности его ПО.
Разрабатываемые BlackBerry системы способны удалённо сканировать автомобильное ПО на наличие вирусов и прочих вредоносных элементов. Если таковые будут найдены, водитель получит оповещение, советующее ему остановить машину. Кроме того, сервис будет подразумевать возможность установки патчей для улучшения безопасности. Эта система уже тестируется компаниями Aston Martin и Range Rover.
Если учесть, что рынок постепенно будет двигаться к беспилотному транспорту, безопасность программных систем будет стоять не ниже, чем безопасность самого транспортного средства.
Оговариваемая система BlackBerry может стать доступна уже в следующем году. Непосредственно компании она может принести примерно по 10 долларов с каждого авто, где она будет интегрирована.
Источник: Reuters
07:00 20.05.2017 MPAK
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