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Рынок накопителей в первом квартале года вырос на 19%

Источник, публикуя исследование аналитиков Trendfocus, утверждает, что суммарный объём SSD и HDD, поставленных на рынок в первом квартале текущего года, уменьшился на 5% в сравнении с кварталом предыдущим.

Этому способствовало несколько факторов. В их числе спад продаж ПК, цикличность расходов компаний на свои ЦОД, ограниченные поставки памяти NAND и сезонность спроса. Однако в годовом выражении суммарный объём накопителей всё равно вырос на 19%. В денежном выражении рынок по итогам первого квартала оценивался в 11,5 млрд долларов.

Рынок накопителей в первом квартале оценивался в 11,5 млрд долларов

Если рассматривать только рынок SSD, то за первый квартал в мире было реализовано 39,783 млн накопителей. Лидером является Samsung, которая заняла 30% рынка. За ней следует WD с 20,5%, а замыкает тройку Intel с 10,6%.

Источник: BusinessWire StorageNewsletter

16:42 19.05.2017
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