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Lenovo сконцентрирует основные силы на родном рынке

Компания Lenovo продолжает поиски себя. Как сообщает источник, Lenovo объявила об очередном процессе реструктуризации.

В рамках этого процесса производитель сконцентрируется в первую очередь на своём родном рынке. Для Китая будут создавать специальные продукты, учитывающие местную специфику и требования пользователей.

Lenovo проводит очередную реструктуризацию

Компания будет разделена на два основных подразделения. Одно будет заниматься потребительской продукцией, а другое займётся бизнес-сегментом. Кроме того, Lenovo вернёт бывшего руководителя мобильного подразделения Лей Джуна (Lei Jun). В своё время он покинул компанию, но теперь вернётся, чтобы управлять потребительским подразделением в Китае.

Всё это происходит на фоне финансовых сложностей Lenovo. В частности, последний квартал завершился для компании существенным снижением прибыли. Также можно вспомнить, что за последние несколько лет Lenovo ощутимо сдала позиции на родном рынке смартфонов.

Источник: Financial Times

17:03 19.05.2017
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