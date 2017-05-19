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Lenovo сконцентрирует основные силы на родном рынке
Компания Lenovo продолжает поиски себя. Как сообщает источник, Lenovo объявила об очередном процессе реструктуризации.
В рамках этого процесса производитель сконцентрируется в первую очередь на своём родном рынке. Для Китая будут создавать специальные продукты, учитывающие местную специфику и требования пользователей.
Компания будет разделена на два основных подразделения. Одно будет заниматься потребительской продукцией, а другое займётся бизнес-сегментом. Кроме того, Lenovo вернёт бывшего руководителя мобильного подразделения Лей Джуна (Lei Jun). В своё время он покинул компанию, но теперь вернётся, чтобы управлять потребительским подразделением в Китае.
Всё это происходит на фоне финансовых сложностей Lenovo. В частности, последний квартал завершился для компании существенным снижением прибыли. Также можно вспомнить, что за последние несколько лет Lenovo ощутимо сдала позиции на родном рынке смартфонов.
Источник: Financial Times
17:03 19.05.2017 MPAK
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