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Опубликован эскиз нового безрамочного смартфона LG

В патенте, который получила компания LG, присутствует изображение нового безрамочного смартфона. От флагманского LG G6 новинка получила дисплей почти на всю переднюю панель, также в оснащение должен выйти вспомогательный дисплей, на котором присутствует различная информация. Напомним, подобными информационными дисплеями также оснащены смартфоны LG V10 и V20.

Этот дополнительный дисплей будет находиться в верхней части лицевой панели, где также расположится фронтальная камера. Громкоговорителя, который служит для передачи голоса собеседника, на изображении не видно. Возможно, в данном случае реализовано такое же решение, как и в Xiaomi Mi Mix. Напомним, этот безрамочный смартфон получил пьезокерамический акустический излучатель.

Опубликован эскиз нового безрамочного смартфона LG

Данный патент был зарегистрирован еще в ноябре прошлого года.

Источник: engdtj.kipris.or.kr

  • Теги:
11:30 19.05.2017
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