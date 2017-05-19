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Опубликован эскиз нового безрамочного смартфона LG
В патенте, который получила компания LG, присутствует изображение нового безрамочного смартфона. От флагманского LG G6 новинка получила дисплей почти на всю переднюю панель, также в оснащение должен выйти вспомогательный дисплей, на котором присутствует различная информация. Напомним, подобными информационными дисплеями также оснащены смартфоны LG V10 и V20.
Этот дополнительный дисплей будет находиться в верхней части лицевой панели, где также расположится фронтальная камера. Громкоговорителя, который служит для передачи голоса собеседника, на изображении не видно. Возможно, в данном случае реализовано такое же решение, как и в Xiaomi Mi Mix. Напомним, этот безрамочный смартфон получил пьезокерамический акустический излучатель.
Данный патент был зарегистрирован еще в ноябре прошлого года.
Источник: engdtj.kipris.or.kr
11:30 19.05.2017 Jin
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