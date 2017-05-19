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Машинное обучение помогло Google снизить процент ошибочного распознавания голоса до 4,9%
Согласно статистике, люди всё чаще пользуются возможностью задавать поисковый запрос голосом. Причём не только в случае мобильных устройств, где часто это просто удобнее, но и при использовании полноценных ПК.
На прошедшем мероприятии Google I/O поисковый гигант похвастался, что процент ошибочного распознавания голоса за год снизился почти вдвое. Если в июле прошлого года показатель составлял 8,5%, то сейчас он снизился всего до 4,9%. Действительно, те, кто часто пользуется соответствующей возможностью поисковой системы Google, могли заметить, что даже при не лучшей дикции, шумах вокруг и наличии достаточно сложных слов чаще всего система полностью корректно распознаёт произнесённое.
Это не только улучшает впечатление от использования сервиса, но и способствует развитию того же голосового помощника Assistant, так как он полностью зависит от правильного распознавания речи.
Улучшения связаны с технологиями машинного обучения. Вероятно, те же модули TPU внесли в это свой вклад.
Источник: Android Police
11:16 19.05.2017 MPAK
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