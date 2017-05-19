iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 19 19 мая 2017

Машинное обучение помогло Google снизить процент ошибочного распознавания голоса до 4,9%

Согласно статистике, люди всё чаще пользуются возможностью задавать поисковый запрос голосом. Причём не только в случае мобильных устройств, где часто это просто удобнее, но и при использовании полноценных ПК.

На прошедшем мероприятии Google I/O поисковый гигант похвастался, что процент ошибочного распознавания голоса за год снизился почти вдвое. Если в июле прошлого года показатель составлял 8,5%, то сейчас он снизился всего до 4,9%. Действительно, те, кто часто пользуется соответствующей возможностью поисковой системы Google, могли заметить, что даже при не лучшей дикции, шумах вокруг и наличии достаточно сложных слов чаще всего система полностью корректно распознаёт произнесённое.

Технология распознавания речи у Google ошибается в 4,9% случаев

Это не только улучшает впечатление от использования сервиса, но и способствует развитию того же голосового помощника Assistant, так как он полностью зависит от правильного распознавания речи.

Улучшения связаны с технологиями машинного обучения. Вероятно, те же модули TPU внесли в это свой вклад.

Источник: Android Police

11:16 19.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.