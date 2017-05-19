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Назван ориентировочный срок анонса полнокадровой беззеркальной камеры Canon

Источник опубликовал кое-какие сведения о полнокадровой беззеркальной камере, которую компания Canon якобы планирует представить в будущем году.

Полнокадровая беззеркальная камера Canon будет оснащена креплением Canon EF

Как утверждается, специально для этой камеры производитель разрабатывает новый датчик изображения. Аппарат будет оснащен креплением Canon EF. При проектировании всех будущих объективов Canon EF производитель собирается учитывать возможность их использования совместно с беззеркальной камерой.

Новая камера, как и все последующие полнокадровые камеры, будет поддерживать видео 4K.

Анонс полнокадровой беззеркальной камеры Canon ожидается на выставке Photokina, которая пройдет сентябре 2018 года.

Кроме того, по данным источника, компания Canon прорабатывает возможность гибридного решения, объединяющего черты зеркальных и беззеркальных камер.

Источник: Photo Rumors
10:12 19.05.2017
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