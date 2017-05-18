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Главная » Новости » 2017 » 05 » 19 19 мая 2017

Audi показала концепт-кар с бортовой системой, основанной на ОС Android

Несколько дней назад Google рассказала, что Audi и Volvo в своих будущих авто будут использовать информационно-развлекательные системы на основе ОС Android.

И вот во время конференции Google I/O присутствующим показали концептуальный кроссовер Audi Q8 Sport Concept, использующий такую систему. Сам автомобиль не нов, его уже демонстрировали на других выставках, так что интересна именно бортовая система.

Особых подробностей не раскрыли. Но известно, что графическую оболочку разрабатывали специалисты Audi, поэтому она не копирует какие-то другие решения.

Audi выведет на рынок автомобиль с Android в конце года

Покупатели таких авто получат доступ к потоковым музыкальным сервисам, сервисам Google и даже голосовому помощнику Google Assistant.

Audi выведет на рынок автомобиль с Android в конце года

Одним из первых автомобилей, которые будут иметь такую бортовую систему, может стать Audi Q8 Sport 2018 модельного года, который выйдет в конце текущего. Он будет являться серийным воплощением идей показанного концепта.

Источник: Slashgear AndroidHeadlines

07:30 19.05.2017
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