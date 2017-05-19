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SSD Adata ISSS333 с многослойной флэш-памятью ориентированы на промышленное использование
Представлены твердотельные накопители Adata ISSS333 для промышленных систем, заметно отличающиеся от предшествующей серии ISSS332 типами используемой флэш-памяти, хотя с момента ее выпуска прошло менее полутора лет. Теперь на смену SLC и MLC пришла память 3D MLC и 3D TLC, хотя производитель и указывает прежнее время средней наработки на отказ в 2 млн часов. Вероятно, за это следует благодарить внедренные алгоритмы коррекции ошибок LDPC ECC.
Adata не раскрывает тип контроллера, но уточняет, что он, как и печатная плата вкупе с материалом коннекторов рассчитан на неблагоприятные условия эксплуатации. Сюда можно включить широкий рабочий температурный диапазон, особенно у модификаций с памятью 3D MLC: от -40ºC до 90ºC, в противном случае от 0ºC до 70ºC. Использован интерфейс SATA 6 Гбит/с, объем накопителей в линейке растет от 120 ГБ до 1 ТБ. Компания указывает только производительность в потоковых операциях чтения и записи: 560 и 530 МБ/с соответственно. Пиковое энергопотребление у версий с памятью 3D TLC выше (3,96 Вт против 2,7 Вт).
Источник: Adata
08:00 19.05.2017 Юрий Гитин
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