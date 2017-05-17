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Google Lens — приложение, способное определять, что за объект находится перед камерой смартфона

Компания Google вчера на мероприятии Google I/O представила приложение Google Lens. Это ПО, способное в режиме реального времени определять, что видит камера смартфона.

То есть достаточно навести камеру на объект и Google Lens укажет, что это. Это касается разнообразных объектов, вывесок магазинов и так далее. Причём в некоторых случаях искусственный интеллект ПО позволяет определить не только, что из себя представляет тот или иной объект, но и его класс, вид, модель.

Более того, если навести камеру с ПО на данные той или иной сети Wi-Fi, включающие пароль, оно не только распознает эти данные, но и автоматически подключит аппарат к этой сети.

Приложение Google Lens будет доступно к концу года

Подобные сервисы нам показывали ещё много лет назад. Даже у самой Google ещё в 2010 году вышло приложение Google Goggles, но по-настоящему работающего ПО, которое действительно можно было бы использовать в повседневной жизни, просто идя по улице, пока не было. Возможно, Google Lens станет первым. Выйти приложение должно в конце года.

Источник: Engadget

09:00 18.05.2017
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