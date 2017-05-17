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Гибридные мобильные процессоры AMD Ryzen будут ориентированы в основном на дорогие ноутбуки разных сегментов
На прошедшем мероприятии компания AMD рассказала немного и о грядущих мобильных APU Ryzen.
Нам рассказали, что такие решения будут ориентированы на премиальные мобильные устройства. В частности, ультрапортативные и гибридные мобильные ПК, а также игровые решения. То есть, видимо, ожидать недорогих APU Ryzen для мобильного сегмента в нынешнем году не стоит.
В сравнении с актуальным ныне седьмым поколением APU, новые гибридные процессоры, по обещаниям AMD, обеспечат полуторакратный прирост производительности CPU, 40-процентнтый прирост производительности GPU и уменьшенное вдвое энергопотребление.
Кроме того, AMD наконец-то официально подтвердила, что в мобильных APU Ryzen будут использоваться GPU поколения Vega.
К сожалению, сроков анонса мобильных APU не назвали. AMD лишь указала, что они появятся во втором полугодии, а дорожная карта позволяет предположить, что это случится всё-таки в третьем или самом начале четвёртого квартала, а не в конце года.
Источник: WCCF Tech
19:11 17.05.2017 MPAK
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