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Гибридные мобильные процессоры AMD Ryzen будут ориентированы в основном на дорогие ноутбуки разных сегментов

На прошедшем мероприятии компания AMD рассказала немного и о грядущих мобильных APU Ryzen.

Нам рассказали, что такие решения будут ориентированы на премиальные мобильные устройства. В частности, ультрапортативные и гибридные мобильные ПК, а также игровые решения. То есть, видимо, ожидать недорогих APU Ryzen для мобильного сегмента в нынешнем году не стоит.

Мобильные APU Ryzen получат GPU Vega

В сравнении с актуальным ныне седьмым поколением APU, новые гибридные процессоры, по обещаниям AMD, обеспечат полуторакратный прирост производительности CPU, 40-процентнтый прирост производительности GPU и уменьшенное вдвое энергопотребление.

Кроме того, AMD наконец-то официально подтвердила, что в мобильных APU Ryzen будут использоваться GPU поколения Vega.

Мобильные APU Ryzen получат GPU Vega

К сожалению, сроков анонса мобильных APU не назвали. AMD лишь указала, что они появятся во втором полугодии, а дорожная карта позволяет предположить, что это случится всё-таки в третьем или самом начале четвёртого квартала, а не в конце года.

Источник: WCCF Tech

  • Теги:
19:11 17.05.2017
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