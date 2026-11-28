Google приостановила строительство дата-центра в бельгийском Фарсьене после того, как выяснилось, что работы продолжались несмотря на отзыв разрешения. Поводом для проверки стали спутниковые снимки, опубликованные «Гринпис*»: организация обнаружила, что строительная техника и рабочие оставались на площадке.

По данным региональных властей, на момент остановки там находились около 300 строителей.

Google начала строительство кампуса из 3 дата-центров в апреле 2024 года. Первоначальное разрешение предусматривало установку солнечных панелей, переход на безуглеродную электроэнергию для 90% потребления к 2025 году и 95% к 2030 году, а также использование более экологичной системы охлаждения. В 2025 году компания изменила проект, объединив 2 здания в один крупный дата-центр и предусмотрев жидкостное охлаждение с использованием воды из реки Самбр. Изменения одобрили в апреле 2026 года, однако местные жители обжаловали это решение.

Источник изображения: Google

В августе 2026 года министр правительства Валлонии Франсуа Дескен отозвал разрешение после исключительно жаркого и засушливого лета. Одним из аргументов стали масштабы водопотребления другого дата-центра Google в бельгийском Сен-Жислене: по приведённым министром данным, объект ежегодно использует для охлаждения 1 млрд литров воды, возвращая в окружающую среду около четверти этого объёма, а остальное испаряется. В октябре Google обжаловала отзыв разрешения и приостановку проекта, однако продолжила строительные работы.

После публикации «Гринпис*» региональные власти распорядились остановить строительство. Представитель организации «Гринпис*» Belgium Йоэри Тейс заявил, что продолжение работ без разрешения демонстрирует неуважение к местным жителям, окружающей среде и законодательству.

Для Google это уже второй подобный конфликт в Европе за короткое время: строительство другого дата-центра компании в финском Мухосе приостановили после обвинений в незаконной вырубке около 250 000 деревьев. Там расследование продолжается.