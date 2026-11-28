Компания Илона Маска готовит строительство вычислительного комплекса стоимостью до $24 млрд с собственной газовой электростанцией, который не будет зависеть от общей энергосети

SpaceX установила на площадке будущего дата-центра Starbase в Техасе аккумуляторные системы Tesla Megapack общей стоимостью более $250 млн. Об установке сообщил инвестор Tesla Саутер Мерритт, опубликовавший фотографии объекта в X. По его словам, ещё менее 90 дней назад на этом месте был пустой участок земли. Издание Data Center Dynamics обратилось в SpaceX за подтверждением информации, стоимость и масштаб поставки пока официально не подтверждены.

Аккумуляторный комплекс связан с планами SpaceX вложить более $24 млрд в строительство крупного дата-центра и расположенной рядом газовой электростанции. Проект предусматривает автономное энергоснабжение по схеме behind-the-meter: вычислительный комплекс будет получать электричество непосредственно от собственной инфраструктуры, не полагаясь на общую энергосеть. Для строительства выделен участок площадью 180 га к востоку от города Браунсвилл.

Источник изображения: Tesla

Компания уже получила разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для проекта, однако окружная комиссия Камерона отклонила заявку SpaceX на предоставление налоговых льгот. Это не первый случай использования Tesla Megapack на вычислительных объектах компаний Маска. В мае 2025 года сообщалось об установке 168 таких аккумуляторов в дата-центре Colossus в Мемфисе, где работает суперкомпьютер ИИ-компании xAI. Тогда же объект оказался в центре споров из-за 35 газовых турбин общей мощностью 422 МВт.

Tesla Megapack — промышленная система накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов. По данным производителя, каждый блок способен хранить более 3,9 МВт·ч электроэнергии, а контейнерная конструкция позволяет объединять множество установок в крупные комплексы. Развёртывание таких систем в Starbase станет частью энергетической инфраструктуры будущего дата-центра, который SpaceX планирует обеспечить собственными источниками генерации и накопления электричества.