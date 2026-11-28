Китайский спутник Libra провёл в космосе 45 минут 33 секунды непрерывного полно-параметрического обучения ИИ-модели. По данным Adaspace, за это время бортовая система выполняла прямое и обратное распространение ошибки, рассчитывала градиенты и обновляла веса модели. Это принципиально отличается от инференса — запуска уже обученной нейросети для получения ответов: в данном случае параметры модели изменялись прямо на орбите. Результаты испытаний второй группы спутников проекта Star-Compute опубликовал Китайский институт информационных и коммуникационных технологий (CAICT), научная организация при Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Спутник Libra входит в группу из 8 вычислительных аппаратов, запущенных 14 октября 2026 года с космодрома Цзюцюань. Его заявленная вычислительная мощность составляет 32 PFLOPS при точности FP8. В ходе испытаний также проверили работу большой языковой модели Alibaba Qwen3-32B: спутник выполнил её обучение и инференс на орбите. Однако в опубликованном описании результаты проверки Qwen3-32B и 45-минутный сеанс полно-параметрического обучения перечислены отдельно. Поэтому утверждать, что именно Qwen3-32B непрерывно обучалась все 45 минут, пока нельзя.

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Одним из главных технических препятствий для таких систем остаётся отвод тепла. На орбите нельзя охлаждать аппаратуру конвекцией, поэтому спутнику приходится сбрасывать тепло излучением. Adaspace оснастила Libra жидкостным контуром охлаждения мощностью 10 кВт и крупным раскрываемым радиатором. По данным компании, обе системы штатно работали во время испытаний и обеспечивали тепловой режим вычислительной нагрузки соответствующей мощности.

Adaspace также сравнила результат с экспериментом Google: по опубликованным компанией данным, прототип орбитального ускорителя Google на тензорных процессорах TPU обеспечивал около 15 минут непрерывной работы за один сеанс. Libra продержалась более чем втрое дольше — 45 минут 33 секунды.

После выхода второй группы спутников на орбиту суммарная заявленная вычислительная мощность проекта Star-Compute достигла почти 50 POPS. Adaspace называет его крупнейшей орбитальной вычислительной группировкой в мире. Пока что речь идёт о демонстрации технической работоспособности: испытания показывают, что спутниковые системы способны не только обрабатывать данные и запускать готовые модели, но и выполнять ресурсоёмкие операции обучения. Однако сами по себе эти результаты ещё не доказывают, что орбитальные вычислительные центры смогут конкурировать с наземными дата-центрами по стоимости, надёжности и доступности.