Его легко установить на камеры, штативы и поворотные кронштейны

20 Гбит/с и винт M4. Представлен карман для SSD SilverStone

Компания SilverStone выпустила корпус для жестких дисков M.2 MS12-E.

Эта модель оснащена винтами M4 и шпильками 1/4 дюйма, что позволяет легко устанавливать ее на камеры, штативы и поворотные кронштейны.

MS12-E имеет корпус из алюминиевого сплава, основан на чипе ASMedia ASM2364, поддерживает твердотельные накопители M.2 2242/2280 PCIe NVMe, оснащен интерфейсом USB-C 20 Гбит/с и подходит для быстрой установки твердотельных накопителей без использования дополнительных инструментов.