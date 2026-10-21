Накопитель рассчитан на использование в парках, торговых точках, на выездных мероприятиях

Без шума и выхлопов: «Росатом» представил накопитель энергии на 48 часов без подзарядки ⁠ 1

Топливный дивизион «Росатома» разработал портативную систему хранения энергии «Вольтера», способную обеспечивать автономное электроснабжение до 48 часов. Устройство емкостью до 26 кВт·ч предназначено для работы в местах, где нет доступа к электросетям, и может заменить топливные генераторы.

Накопитель рассчитан на использование в парках, торговых точках, на выездных мероприятиях, временных промышленных площадках, а также при работе ремонтных и аварийных служб. В отличие от топливных генераторов, устройство не производит выхлопных газов и работает бесшумно.

Габариты станции составляют 130 × 100 × 87 см. Она рассчитана на эксплуатацию при температуре от −20 до +45 °C, оснащена системой естественного воздушного охлаждения и корпусом со степенью защиты IP54 от пыли и брызг воды.

Презентация «Вольтеры» состоялась на VIII Международном форуме «Российская энергетическая неделя». По данным «Росатома», накопитель позволяет оперативно организовать автономное электроснабжение без строительства дополнительной сетевой инфраструктуры.

Разработка появилась на фоне расширения российских мощностей по выпуску аккумуляторов. В декабре 2025 года в Калининградской области начала опытно-промышленную работу первая российская «гигафабрика» накопителей энергии мощностью 4 ГВт·ч в год. 6 октября 2026 года в Московском регионе запустили второе предприятие аналогичной мощности. В совокупности заводы смогут выпускать накопители общей емкостью около 8 ГВт·ч в год.