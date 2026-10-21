12 070 мА·ч, 90 Вт, немерцающий экран, Snapdragon 8s Gen 4, камера Sony и IP69K — за 480 долларов. Представлен Honor Win Turbo 2

В отличие от топовой модели линейки, эта обходится без вентилятора

Вместе с топовой моделью линейки, Win 2, компания Honor представила модель подешевле — Win Turbo 2. Особенность этого устройства состоит в отсутствии вентилятора, а также в батарее емкостью 12 070 мА·ч — это настоящий монстр автономности.

Win Turbo 2 получил экран OLED с диагональю 6,89 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Пиковая яркость достигает 10 000 нит, а частота регулировки ШИМ — 5920 Гц (это позволяет назвать экран немерцающим). За обработку изображения и сенсорный ввод отвечают отдельные чипы Win Display и Win Touch. Также предусмотрен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор Qinghai Lake 5.0 ёмкостью 12 070 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт. Есть функция обходной зарядки, позволяющая питать смартфон напрямую от адаптера во время игры.

Смартфон получил два динамика с отдельными акустическими камерами общим объёмом 16,7 см³. Для улучшения связи используются радиочастотный чип Honor C3 и технология объединения сетевых подключений LINK Turbo X.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony со стабилизацией уровня CIPA 6.0. Её дополняет сверхширокоугольная камера с 12-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная. Смартфон работает под управлением MagicOS 11 и защищён от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.

Honor Win Turbo 2 предложен в пяти конфигурациях, цены такие:

8 ГБ/256 ГБ — $480; с субсидией — около $335;

12/256 ГБ — $525; с субсидией — $375;

16/256 ГБ — $585; с субсидией — $425;

12/512 ГБ — $630; с субсидией — $470;

16/512 ГБ — $674; с субсидией — $515.