Представлен Lexus RX 2027

Lexus представила обновленный RX 2027 модельного года. Популярный премиальный кроссовер получил несколько новых функций электроники и комфорта, еще один цвет кузова и перенастроенное шасси. При этом дизайн остался прежним.

Для Lexus RX стал доступен новый цвет — белый металлик. Кроме того, покупатели смогут заказать красные тормозные суппорты. Стандартное оснащение расширилось. Теперь в него входят цифровое салонное зеркало заднего вида и встроенный видеорегистратор.

Основные изменения затронули ходовую часть. Инженеры Lexus пересмотрели настройки адаптивной подвески AVS, электрического усилителя рулевого управления EPS и системы динамического управления задними колесами DRS. Компания рассчитывает благодаря этому сделать RX более точным в управлении и одновременно повысить комфорт в различных режимах движения.

Силовая гамма кроссовера не изменилась. На зарубежных рынках RX предлагается с 2,4-литровым бензиновым турбомотором, самозарядной гибридной системой на базе 2,5-литрового двигателя, подзаряжаемой гибридной системой на базе 2,5-литрового двигателя и 2,4-литровой турбированной гибридной системой.

В зависимости от модификации кроссовер доступен с передним или полным приводом. В линейку входят версии RX 350, RX 350h, RX 450h+ и топовая RX 500h.