144 Гц, аккумулятор на 7200 мА•ч, зарядка 90 Вт, ИК-передатчик и перископная камера 50 Мп. Представлен смартфон Vivo S60t

Представлен смартфон Vivo S60t, который получил крупный аккумулятор на 7200 мА•ч при относительно тонком корпусе толщиной 7,79 мм.

Смартфон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей, 10-битной цветопередачей, HDR и частотой обновления 144 Гц. В игровом режиме частота опроса сенсора достигает 300 Гц, а экран занимает 94,7% площади передней панели.

Аппаратной основой стал Snapdragon 7 Gen 4, которому доступны до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Функция Memory Fusion позволяет добавить еще до 24 ГБ виртуальной памяти.

Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную зарядку через USB-C. Основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию, а компанию ей составляют 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп перископный телефотомодуль с OIS. Основная и телефотокамера умеют записывать видео в 4K, а максимальное цифровое увеличение достигает 100x.

Vivo S60t работает под управлением OriginOS 7 на базе Android 17. Для разблокировки используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, также предусмотрены стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, линейный вибромотор по оси X и ИК-передатчик. Корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Вес устройства в зависимости от версии достигает 207 г.