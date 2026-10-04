144 Гц, аккумулятор на 7200 мА•ч, зарядка 90 Вт, ИК-передатчик и перископная камера 50 Мп. Представлен смартфон Vivo S60t

Функция Memory Fusion позволяет добавить еще до 24 ГБ виртуальной памяти

Мобильные телефоныVivo

Представлен смартфон Vivo S60t, который получил крупный аккумулятор на 7200 мА•ч при относительно тонком корпусе толщиной 7,79 мм.

Смартфон оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей, 10-битной цветопередачей, HDR и частотой обновления 144 Гц. В игровом режиме частота опроса сенсора достигает 300 Гц, а экран занимает 94,7% площади передней панели.

144 Гц, аккумулятор на 7200 мА•ч, зарядка 90 Вт, ИК-передатчик и перископная камера 50 Мп. Представлен смартфон Vivo S60t
Источник изображения: gizmochina // Vivo

Аппаратной основой стал Snapdragon 7 Gen 4, которому доступны до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Функция Memory Fusion позволяет добавить еще до 24 ГБ виртуальной памяти.

Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную зарядку через USB-C. Основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию, а компанию ей составляют 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп перископный телефотомодуль с OIS. Основная и телефотокамера умеют записывать видео в 4K, а максимальное цифровое увеличение достигает 100x.

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Источник изображения: gizmochina // Vivo

Vivo S60t работает под управлением OriginOS 7 на базе Android 17. Для разблокировки используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, также предусмотрены стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, линейный вибромотор по оси X и ИК-передатчик. Корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Вес устройства в зависимости от версии достигает 207 г.

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