6000 мАч, 50 Мп, дополнительный 2-дюймовый экран, IP52 и Android 16 Go edition. Бюджетный смартфон Honor X5ds оценен всего в 150 долларов

Honor представила в Южной Африке бюджетный смартфон X5ds, главной особенностью которого стал дополнительный дисплей на задней панели. Подобная функция встречается преимущественно в более дорогих моделях (например, во флагманах Xiaomi), однако Honor добавила ее в устройство стоимостью $150.

Второй экран представляет собой 2,01-дюймовую ЖК-панель с разрешением 240 × 296 пикселей. На нее выводятся уведомления о звонках и элементы управления воспроизведением музыки. Кроме того, дисплей можно использовать как видоискатель при съемке селфи на основную камеру. Это позволяет делать автопортреты с помощью 50-мегапиксельного основного сенсора вместо 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

Основной дисплей Honor X5ds имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение 1576 × 720 пикселей и частоту обновления до 120 Гц. Типичная яркость составляет 600 нит.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Unisoc T610 с двумя ядрами Cortex-A75 и шестью Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ. ОЗУ можно расширить на 4 ГБ за счет виртуального раздела во флеш-памяти. Также предусмотрен слот microSD с поддержкой карт до 1 ТБ, в лотке одновременно помещаются две nano-SIM и карта памяти.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/1,8, а также цифровой зум до 4x. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1080p. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп и также поддерживает запись Full HD.

Емкость батареи составляет 6000 мА·ч, мощность зарядки — 15 Вт. Honor X5ds работает под управлением облегченной версии Android 16 Go edition. В оснащение также входят боковой сканер отпечатков пальцев, 4G/LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и стандартный разъем 3,5 мм для наушников. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP52.

Габариты смартфона составляют 168,3 × 78,5 × 8,72 мм, масса — около 214 г. О сроках выхода Honor X5ds на других рынках пока не сообщается.