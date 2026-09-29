Intel запатентовала процессоры со встроенной подсветкой

Intel получила патент на технологию интеграции микроскопических светодиодов MicroLED непосредственно в корпус процессора. В компании рассматривают встроенные источники света как способ индикации работы CPU, декоративный элемент и потенциальную основу для других функций.

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Патентная заявка была подана еще в 2022 году, но опубликована только в сентябре 2026-го. В ней описывается процессорная упаковка со стеклянной подложкой, внутри которой размещаются MicroLED. Светодиоды могут подключаться непосредственно к кристаллу или через нанопроводники, а питание и управляющие сигналы поступают через сквозные соединения в стекле — TGV.

Один из самых необычных вариантов применения — подсветка надписей непосредственно на процессоре. MicroLED могут иметь разные цвета и показывать выполнение определенных операций CPU либо использоваться исключительно в декоративных целях. Теоретически это позволяет разместить многоцветную RGB-подсветку прямо внутри корпуса процессора.

Ключевую роль в конструкции играет стеклянная подложка. Intel уже несколько лет развивает стекло для продвинутой корпусировки процессоров как потенциальную замену традиционным органическим материалам. По оценке компании, такая подложка позволяет увеличить плотность межсоединений до десяти раз, что особенно важно для сложных многокристальных систем.

Патент предусматривает размещение не одного MicroLED, а целых массивов светодиодов в одном или нескольких корпусах микросхем. Поэтому потенциальные возможности технологии не ограничиваются простой подсветкой корпуса — встроенные источники света могут использоваться и для других функций.