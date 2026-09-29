«Госуслуги» упростили подготовку брачного договора: проект можно оформить онлайн

Минцифры России сообщило о новой возможности на «Госуслугах»: пользователи могут заранее подготовить проект брачного договора и отправить его нотариусу на проверку до личного визита.

Сервис позволяет выбрать основные условия соглашения, после чего документ направляется второму супругу для согласования. Затем проект проверяет нотариус. Пользователи также могут сразу выбрать дату, время и место приёма.

Брачный договор позволяет заранее закрепить финансовые договорённости между супругами. В нём можно определить, кому будет принадлежать имущество, приобретённое во время брака, как будут распределяться собственность и долги при разводе, а также предусмотреть выплаты на содержание одного из супругов. Документ также может устанавливать порядок распоряжения имуществом после рождения детей и срок действия отдельных условий.

Чтобы воспользоваться сервисом, на «Госуслугах» нужно открыть услугу «Запись к нотариусу» и выбрать вариант «Заключить брачный договор». После согласования проекта супруги должны прийти к нотариусу вместе для обсуждения окончательных условий и подписания документа.