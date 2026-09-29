«Госуслуги» упростили подготовку брачного договора: проект можно оформить онлайн

Пользователи могут сформировать проект соглашения заранее

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Минцифры России сообщило о новой возможности на «Госуслугах»: пользователи могут заранее подготовить проект брачного договора и отправить его нотариусу на проверку до личного визита.

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Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Сервис позволяет выбрать основные условия соглашения, после чего документ направляется второму супругу для согласования. Затем проект проверяет нотариус. Пользователи также могут сразу выбрать дату, время и место приёма.

Брачный договор позволяет заранее закрепить финансовые договорённости между супругами. В нём можно определить, кому будет принадлежать имущество, приобретённое во время брака, как будут распределяться собственность и долги при разводе, а также предусмотреть выплаты на содержание одного из супругов. Документ также может устанавливать порядок распоряжения имуществом после рождения детей и срок действия отдельных условий.

Чтобы воспользоваться сервисом, на «Госуслугах» нужно открыть услугу «Запись к нотариусу» и выбрать вариант «Заключить брачный договор». После согласования проекта супруги должны прийти к нотариусу вместе для обсуждения окончательных условий и подписания документа.

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