Сбер превращается в крупного производителя чипов: после «Элемента» Сбербанк купит «НМ-Тех» — одного из участников проекта по выпуску 28-нанометровых микросхем

Сбербанк может приобрести зеленоградского производителя микроэлектроники «НМ-Тех» уже в октябре 2026 года. Об этом сообщает CNews со ссылкой на три источника, знакомых с подготовкой сделки. По данным одного из собеседников издания, стоимость компании оценивается примерно в 19 млрд рублей.

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Покупателем, предположительно, выступит подконтрольное Сбербанку ООО «Интегральные системы». Недавно его уставный капитал увеличили с 27,63 млрд до 44,16 млрд рублей. Один из источников связывает это увеличение капитала с подготовкой к покупке «НМ-Теха».

Сроки сделки могут измениться из-за необходимых согласований, однако источники CNews утверждают, что решение о продаже уже фактически принято. Сбербанк и «НМ-Тех» на момент публикации эту информацию официально не подтвердили.

«Интегральные системы» являются юридической основой создаваемой «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК), в которую планируется консолидировать крупные российские активы в сфере полупроводников, включая группу «Элемент», «Ангстрем» и «НМ-Тех». Сбербанк уже начал формировать этот портфель. В январе 2026 года через «Интегральные системы» банк приобрел 41,9% группы «Элемент», а в мае увеличил долю еще на 7,9%. Совокупные известные расходы на эти сделки составили около 32,4 млрд рублей.

«НМ-Тех» занимается разработкой и производством микроэлектронных компонентов и располагает собственной исследовательской базой в Зеленограде. С компанией также связан проект «ФАБ-300», предусматривающий создание предприятия по выпуску микросхем с технологическими нормами вплоть до 28 нм. Реализация проекта ранее сталкивалась с задержками.

Покупка «НМ-Теха» станет еще одним шагом по консолидации российских полупроводниковых активов вокруг структуры, на базе которой формируется ОМК. В более масштабную программу развития российской микроэлектроники до 2030 года предполагается вложить до 1 трлн рублей: 750 млрд рублей должны поступить из государственного бюджета, еще 250 млрд — от Сбербанка.