Смартфон Honor Win2 получит батарею 12 000 мА•ч

Honor разрабатывает новый смартфон серии Win2 с кодовым именем Barrett. По данным Digital Chat Station, для устройства зарегистрированы три варианта дизайна в красно-синей расцветке — Buff, Fast Game и Win by Choice.

Инженерный образец получил аккумулятор емкостью более 12 000 мА•ч, крупный вентилятор системы охлаждения и увеличенный блок для отвода тепла.

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Одновременно Honor готовит компактный планшет Win Pad, который будет доступен в черном и серебристом корпусах. Устройство оснастят 8,4-дюймовым OLED-экраном с вырезом под фронтальную камеру и частотой обновления 240 Гц.

По предварительным данным, аппаратной основой WIN Pad станет Snapdragon 8 Elite Gen 5. В конструкции также предусмотрен вентилятор, который должен помогать поддерживать производительность платформы при продолжительных высоких нагрузках.