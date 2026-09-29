Даже очень мощные зарядки становятся всё меньше: представлен компактный GaN-адаптер на 245 Вт для игровых ноутбуков от Lenovo

Компания Lenovo представила адаптер питания Lecoo Fighter мощностью 245 Вт, который поступит в продажу 8 октября по цене 249 юаней.

По сравнению с оригинальным блоком на 240 Вт новинка примерно на 30% компактнее и весит около 449,7 г, что на 28% меньше.

Габариты адаптера составляют 82 × 82 × 33 мм. Устройство оснащено трехконтактной заземленной вилкой и комплектуется кабелем постоянного тока длиной 1,5 м с круглым штекером диаметром 5,5 × 2,5 мм.

Кабель получил увеличенное сечение токопроводящей жилы и встроенный экранирующий слой, рассчитанный на работу при высокой нагрузке.