Версия на 192 ГБ более чем вдвое дороже версии на 128 ГБ. Представлен мини-ПК FEVM FAEX2

Компактный компьютер на Ryzen AI Max+ Pro 495 получил три слота M.2 и поддержку Wi-Fi 7

Компания FEVM открыла предварительные заказы на мини-ПК FAEX2 с процессором AMD Ryzen AI Max+ PRO 495.

Версия без SSD с 128 ГБ LPDDR5X-8533 оценивается в 21 599 юаней, а конфигурация с 192 ГБ памяти стоит 43 599 юаней. Таким образом, за цену старшей модели можно приобрести две версии со 128 ГБ и еще останется небольшая сумма.

Источник изображения: ithome // FEVM

Корпус объемом около 1 л изготовлен из алюминиевого сплава методом ЧПУ. Система рассчитана на потребление до 160 Вт и оснащена тремя слотами M.2 2280 с PCIe Gen4 ×4. За беспроводные подключения отвечает MediaTek MT7925 с поддержкой Wi-Fi 7 на частоте 160 МГц и Bluetooth 5.4.

Набор интерфейсов включает SD-кардридер UHS-II, OCuLink, 3,5-мм аудиоразъем, USB-C 40 Гбит/с, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0. Также предусмотрены два USB-A 10 Гбит/с, сетевой порт 10GbE RJ-45 и дополнительный 2,5GbE RJ-45. OCuLink при этом использует отсек, совмещенный с одним из слотов M.2.