В Max запустили сервис для поиска грантов

В мессенджере Max стало доступно мини-приложение «Портал грантов», которое собирает сведения об актуальных мерах поддержки. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера. С его помощью можно искать гранты для образовательных, научных, культурных, спортивных и благотворительных проектов.

Для подбора программы пользователю нужно открыть чат-бот «Портал грантов», перейти в мини-приложение и задать параметры поиска. В результатах можно отфильтровать предложения по категории, целевой аудитории, региону, размеру финансирования и сроку подачи заявки. После выбора подходящего варианта сервис показывает его описание, условия и требования, а затем перенаправляет на сайт организации, где можно оформить заявку.

Разработчики планируют дополнить портал ИИ-поиском и инструментом, который поможет подготовить заявку на грант.

Напомним, Max объединяет функции мессенджера и платформы цифровых сервисов. В приложении доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передача крупных файлов и денежные переводы. Также в нём работают мини-приложения и чат-боты сторонних сервисов.