Lada Vesta станет мощнее: новый мотор — уже в 2026 году

Также появится система контроля давления в шинах

АвтоВАЗ готовит Lada Vesta с модернизированным 1,8-литровым двигателем Gen2. Согласно материалам дилерской презентации, такая версия должна появиться до конца осени. Об этом сообщил ресурс «Лада.онлайн». Сам АвтоВАЗ производитель подтвердил скорый выход нового мотора, но обозначил более широкий срок — вторую половину текущего года.

Обновленный двигатель объемом 1,8 литра развивает 132 л.с. и 175 Н·м крутящего момента. Для сравнения, нынешний 1.8 EVO выдает 122 л.с. и 170 Н·м. Таким образом, прибавка составит 10 л.с. и 5 Н·м.

АвтоВАЗ обещает не только улучшить динамику, но и снизить расход топлива. Аналогичный силовой агрегат впоследствии появится на Lada Aura и новом кроссовере Azimut.

Lada Vesta Cross вместе с новым мотором получит селектор режимов движения с пятью настройками, среди которых «Снег», «Песок» и «Спорт».

В списке оснащения Vesta также появится система контроля давления в шинах. От отдельных датчиков внутри колес АвтоВАЗ решил отказаться: система будет использовать данные ESP и выявлять падение давления по изменению скорости вращения колес.