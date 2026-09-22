Музыкальный вкус — на одной карте: «Звук» представил «Атлас»

На основе любимых композиций система формирует персональный ландшафт и предлагает новые направления для прослушивания

Музыкальный сервис «Звук» запустил «Атлас» — интерактивную карту, которая визуализирует музыкальный вкус пользователя и помогает находить новые треки. Сервис распределяет композиции более чем по 100 жанрам и почти 50 категориям настроения.

Основой карты стала двумерная модель: одна ось отвечает за микро-жанры, вторая — за эмоциональные характеристики музыки. Любимые композиции формируют на карте «острова симпатии», рядом с которыми появляются персональные рекомендации. Пространство также разделено на четыре зоны, оформление которых меняется в зависимости от настроения треков.

Для жанровой классификации «Звук» использует нейросеть EffNet. Она анализирует аудиосигнал и определяет вероятность принадлежности композиции к 400 микро-жанрам. Затем алгоритм объединяет их в 28 крупных семейств и выбирает основное направление. При наличии редакторской разметки она используется для уточнения или замены результата модели.

Настроения определяются с помощью языковых моделей на основе модели Расселла, которая описывает эмоции через валентность и уровень энергии. «Звук» дополнил её характеристиками звучания, температуры и хронотопа, сформировав 48 градаций настроения.

Персональные рекомендации учитывают не только музыкальные характеристики, но и поведение слушателя — повторные прослушивания, глубину прослушивания и добавление треков в коллекцию. Для создания «Атласа» пользователю необходимо иметь минимум 20 композиций в своей медиатеке.