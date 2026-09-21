Компания Sapphire празднует 25 лет

Она всё так же концентрируется на видеокартах

Компания Sapphire праздует своё 25-летие. Она была основана в 2001 году и с самого начала занималась именно видеокартами.

Если точнее, изначально она занималась производством референсных карт ATI. Последняя в то время как раз запустила соответствующую партнёрскую программу. Со временем Sapphire стала крупнейшим партнёром ATI, а затем и AMD по выпуску видеокарт.

Сегодня компания не ограничивается 3D-картами. В её портфолио есть системные платы, мини-ПК, решения для ЦОД и ряд других продуктов. Но, если сравнивать, к примеру, с Asus, MSI или Gigabyte, ассортимент Sapphire значительно уже. К тому же она производит только видеокарты Radeon, но не GeForce.

В честь своего 25-летия компания запустила разыгрышь, победители которого получат различные призы, вплоть до видеокарты RX 9070 XT.