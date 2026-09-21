Samsung намерена в 2,5 раза нарастить производство памяти в следующем году, только вот вовсе не DRAM

Компания Samsung может существенно нарастить производство памяти HBM4 на фоне неспадающего спроса на ИИ-ускорители. Напомним, новые поколения таких решений как раз используют HBM4.

Точных данных нет, но сообщается, что Samsung планирует увеличить закупки стеклянных подложек для производства памяти примерно в 2,5 раза уже в следующем году. То есть, видимо, и производство самой памяти вырастет примерно так же.

Кроме того, Samsung намерена начать производство базовых кристаллов стеков HBM4 по техпроцессу 4 нм, который используется для выпуска SoC. Это будет заметным шагом вперёд для памяти HBM в целом.

Напомним, отчасти именно из-за огромного спроса на HBM и образовался текущий кризис памяти, так как производители этой самой памяти начали выпускать намного больше HBM в ущерб производству обычной DRAM.