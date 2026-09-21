С такими чипами можно было бы создать GeForce RTX 5070 с 36 ГБ памяти. Чипы GDDR7 объёмом 4 и 6 ГБ выйдут в течение двух лет

Но это будет очень дорого

Инсайдер Golden Pig Upgrade говорит, что чипы памяти GDDR7 объёмом 4 и даже 6 ГБ появятся на рынке в следующем либо в 2028 году.

Вполне вероятно, что в следующем появятся чипы на 4 ГБ, а вот микросхемы объёмом 6 ГБ выйдут в 2028 году. Новые чипы позволят наделять видеокарты ещё большим объёмом памяти. Правда, учитывая цены на память, не факт, что производители будут наделять свои будущие модели соответствующими объёмами.

Теоретически чипы объёмом по 6 ГБ позволят создать, к примеру, RTX 5090 с 96 ГБ памяти или RTX 5070 с 36 ГБ. При этом даже модели RTX 50 Super, судя по всему, то ли вообще отменили, то ли отложили на неизвестный срок, а ведь они должны были бы использовать чипы объёмом по 3 ГБ, которые уже какое-то время производятся.

Напомним, видеокарты AMD и Nvidia следующего поколения, судя по слухам, выйдут лишь в 2028 году.