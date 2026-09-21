С такими чипами можно было бы создать GeForce RTX 5070 с 36 ГБ памяти. Чипы GDDR7 объёмом 4 и 6 ГБ выйдут в течение двух лет

Но это будет очень дорого

Системные платы, память, чипсеты

Инсайдер Golden Pig Upgrade говорит, что чипы памяти GDDR7 объёмом 4 и даже 6 ГБ появятся на рынке в следующем либо в 2028 году.

Вполне вероятно, что в следующем появятся чипы на 4 ГБ, а вот микросхемы объёмом 6 ГБ выйдут в 2028 году. Новые чипы позволят наделять видеокарты ещё большим объёмом памяти. Правда, учитывая цены на память, не факт, что производители будут наделять свои будущие модели соответствующими объёмами.

Фото 1
Источник изображения: Videocardz

Теоретически чипы объёмом по 6 ГБ позволят создать, к примеру, RTX 5090 с 96 ГБ памяти или RTX 5070 с 36 ГБ. При этом даже модели RTX 50 Super, судя по всему, то ли вообще отменили, то ли отложили на неизвестный срок, а ведь они должны были бы использовать чипы объёмом по 3 ГБ, которые уже какое-то время производятся.

Напомним, видеокарты AMD и Nvidia следующего поколения, судя по слухам, выйдут лишь в 2028 году.

Включил DLSS 5, а через 5 минут GeForce RTX 5080 умерла. Пользователь Reddit рассказал свою историю знакомства с технологиейКомпания Sapphire празднует 25 лет

Комментарии

правилами