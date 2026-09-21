Яндекс с нуля создал языковую модель на 80 млрд параметров

Alice AI Foundation LLM обучена на 18 трлн токенов, при этом в работе одновременно задействуются около 3 млрд параметров.

Яндекс разработал собственную языковую модель Alice AI Foundation LLM полностью с нуля. Как сообщили в компании, модель содержит 80 млрд параметров, из которых активными являются 3 млрд, а объём обучающих данных составил 18 трлн токенов. Разработка позиционируется как более крупная и универсальная основа для дальнейшего развития ИИ-сервисов компании.

Яндекс также опубликовал настроенные параметры модели, благодаря чему разработчики смогут самостоятельно запускать её и проводить дополнительное обучение. Лицензия разрешает использовать Alice AI Foundation LLM как в коммерческих, так и в исследовательских проектах.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В компании рассчитывают использовать новую разработку как основу для будущей модели, способной решать более сложные задачи с элементами рассуждения. Кроме того, она должна стать технологической базой для развития агентных возможностей «Алисы AI».