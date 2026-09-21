Графеновый нагреватель на 3000 Вт и радар. Xiaomi Mijia Smart Bathroom Heater 2C поступил в продажу в Китае

Умный обогреватель для ванной автоматически включает свет и вентиляцию при обнаружении человека.

Xiaomi выпустила в Китае Mijia Smart Bathroom Heater 2C — потолочный обогреватель для ванной с графеновым нагревательным модулем мощностью 3000 Вт. Новинка поступила в продажу на JD.com по стартовой цене 882 юаня, а с учётом государственных субсидий в некоторых регионах стоимость может снизиться до 698 юаней.

Размер панели составляет 600 × 300 мм, масса устройства — около 4,15 кг. За распределение тепла отвечает система с инверторным управлением и воздушным потоком, который может изменять направление в диапазоне 60–100°. Обогрев и вентиляция способны работать одновременно, а встроенный светодиодный светильник обеспечивает яркость до 1600 лм. Для управления предусмотрены Bluetooth-пульт, мобильное приложение и голосовые команды.

Главная особенность модели — 24-ГГц радар, определяющий присутствие человека. Он может автоматически управлять освещением и вентиляцией, причём чувствительность и дальность обнаружения настраиваются.

Производительность вентиляции достигает 180 м³/ч, заявлена плазменная стерилизация более 99,9% в режимах нагрева или обдува, а корпус соответствует защите IPX2 и оснащён защитой от перегрева и короткого замыкания.