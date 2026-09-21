200 Мп, 9000 мАч и 100 Вт. OnePlus 16 официально рассекречен

OnePlus опубликовала официальные изображения своего нового флагмана OnePlus 16. Также компания раскрыла варианты памяти и расцветки, а основные технические характеристики появились до этого в утечках.

OnePlus 16 предложат в трех цветах: Tomorrow Starlight, Dark Forest и Martian Masterpiece. Особняком стоит версия Tomorrow Starlight — в ее заднюю панель встроена интерактивная «дышащая» подсветка, которая освещает логотип и нанесенные на корпус небесные координаты.

Смартфон получил квадратный металлический блок камер, сильно скругленные углы корпуса и отдельную настраиваемую «ИИ-кнопку» на боковой грани. Покупателям предложат четыре конфигурации памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

По предварительным данным, OnePlus 16 оснастят плоским OLED-дисплеем BOE X4 с системной частотой обновления до 165 Гц. В специально оптимизированных играх кадровая частота сможет повышаться до 185 Гц.

Аппаратной основой выступит флагманская SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Смартфон будет работать под управлением Android 17 с оболочкой ColorOS 17. Емкость аккумулятора 9000 мА·ч. Будет проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт.

В главном модуле основной камеры пропишется 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма, его дополнят два 50-мегапиксельных сенсора — в сверхширокоугольной камере и модуле с телеобъективом.

Официальная премьера OnePlus 16 ожидается в октябре.