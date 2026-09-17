Представлен 135-дюймовый экран BenQ

BenQ представила на выставке InfoComm India 2026 новую линейку устройств для офисов, рассчитанную на переговорные комнаты, крупные презентационные пространства и индивидуальные рабочие места. В число новинок вошли интерактивная панель BenQ Board CP5505 диагональю 55 дюймов, 135-дюймовый dvLED-дисплей и два решения для освещения рабочих зон.

CP5505 ориентирована на руководительские кабинеты и небольшие переговорные. Панель объединяет видеоконференции, инструменты совместной работы, доступ к файлам и приложениям, избавляя пользователей от необходимости подключать несколько устройств перед встречей. Система умеет отслеживать говорящего, анализировать происходящее в помещении, а также автоматически создавать расшифровки и краткие итоги совещаний.

Для крупных залов BenQ показала 135-дюймовый dvLED-экран, предназначенный для общих собраний, презентаций руководства и других мероприятий с большой аудиторией. Дисплей охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и рассчитан на демонстрацию яркого и точного изображения. CP5505 также получила поддержку Google Assistant и функций ИИ для подготовки итогов встреч, а её цветовые возможности подходят для работы с детализированным визуальным контентом, включая задачи в юридической, дизайнерской и клинической сферах.