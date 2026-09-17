Батарея 7000 мА•ч, которая рассчитана на 1800 циклов и 6 лет службы, обратная зарядка и влагозащита. Представлен Oppo K14 Lite

Oppo представила новый смартфон K14 Lite, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7000 мА•ч.

Компания заявляет, что после 1800 циклов зарядки аккумулятор сохраняет более 80% первоначальной ёмкости. При среднем интервале между зарядками около 1,3 дня это соответствует примерно шести годам эксплуатации. Поддерживается зарядка мощностью 15 Вт, позволяющая восполнить около 21% ёмкости за 30 минут, а полный цикл занимает примерно 2 часа 50 минут.

Смартфон оснащён восьмиядерной однокристальной системой Unisoc T7250 с частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Объём накопителя можно увеличить до 2 ТБ с помощью microSD.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

6,75-дюймовый IPS-экран имеет разрешение 720 × 1570 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 900 нит. Также предусмотрены режимы работы сенсора Splash Touch, Oily-Hand Touch и Glove Touch, а корпус получил защиту IP64.

Основная камера получила 13-мегапиксельный сенсор с автофокусом, фронтальная — 5-мегапиксельный модуль. Набор программных функций включает AI Eraser, AI Clear Face и AI Smart Image Matting 2.0. Oppo K14 Lite работает на ColorOS 16 на базе Android 16 и поддерживает Google Gemini и Google Lens. Среди других особенностей — обратная проводная зарядка, позволяющая использовать смартфон как источник энергии для других устройств.